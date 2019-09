Neskutečnou hrůzu zažila letos v lednu seniorka Marie H. (79) z Plzně. Když seděla doma v křesle u televize, přepadl ji lupič, který vlezl do jejího bytu oknem. Vrhl se na ni a rval jí náušnici z ucha, až jí natrhl lalůček a brutálně jí zkopal! Bulhar Ivan N. (48) teď stanul před plzeňským soudem a hrozí mu až 10 let vězení.

Lupič Ivan podle obžaloby v lednu vypáčil okno v přízemí rodinného domku v městské části Slovany a v okamžiku, kdy seniorka sedící v křesle vypnula televizor, na ní zaútočil.

„Zakřičel přepadení, daj prachy a zlato. Baterkou mi svítil do očí. Pak mě s ní praštil do pusy a chytil mě za ruce,“ vzpomínala Marie H. Bulhar Ivan N. byl nesmírně krutý.

délka: 02:31 Video Přepadená seniorka Zbyněk Schnapka

Kopal ji těžkou botou

„Chtěl náušnici z mého ucha, které mi natrhl, jak mi ji z něj rval. Roztrhl mi halenku, jestli pod ní nemám zlatý řetízek. Praštil mě do krku. Já upadla na zem, ležela jsem na boku a on do mě kopal. Měl takové těžké boty s tvrdou špičkou. Říkala jsem mu, taky kopeš svojí babičku? On ale kopal do mě dál. Ještě teď mám od toho potrhané žíly,“ líčila seniorka prožité hrůzy.

Lupiče přechytračila dvěma mobily

Když Ivan N. prohledával skříň, Marie H. využila situace a zavolala mobilem o pomoc na linku 158. Lupiče přechytračila tím, že měla doma dva mobily.

„Jedním jsem chtěla zavolat o pomoc. On mi ho ale vyrval z ruky a zahodil. Jenže já měla ještě jeden, červený. Takže, když prohledával skříň, nenápadně jsem zavolala o pomoc policii, mobil jsem nechala zapnutý a schovala ho za záda. On si mezitím cpal věci ze skříně do tašek,“ vzpomínala Marie H. Kromě šperků, starožitných hodinek, přišla také o peníze ze dvou peněženek. Celkem to bylo 1100 Kč.

Lupič utekl

To už dorazili strážci zákona. „Mezitím, co policisté čekali venku před domem na posily, on se na ně šel podívat z okna, pak odešel do kuchyně. Já se zamkla, aby nemohl za mnou zpět, on ale jiným oknem vylezl z bytu ven i s uloupenými zlatými šperky a policistům utekl,“ uvedla Marie H.

Bulhar Ivan N. tvrdí, že šel krást, ale seniorce neublížil. „Šel jsem krást. Ale za její zranění nemůžu. Upadla, já ji držel, aby se neuhodila do hlavy. Ona se škubala a jak jsem jí při tom mačkal, od toho jsou ty modřiny,“ hájil se Ivan N. Hrozí mu až 10 let vězení.

Jenže soudkyně líčení odročila. Musí se vypracovat znalecký posudek o psychickém stavu Marie H. Jestliže soudní znalci zjistí, že Ivan N. způsobil seniorce těžkou psychickou újmu, nebude se již případem zabývat Okresní soud Plzeň – město, ale Krajský soud v Plzni. Tady by pak Ivanu N. hrozilo až 12 let vězení.