Bolestivý zážitek má za sebou asi 12letý školák, kterému při dobíhání ranního spoje autobus nešťastně přivřel nohu do dveří. Vůz se i se zaklesnutým dítětem rozjel a zastavil se až po 15 metrech! Chlapec při tom skončil na zemi, a autobus ho tak vláčel za sebou. Podle 23letého Marka, který vše viděl z první ruky, nakonec řidič autobusu vše korunoval zcela nepochopitelným chováním.

Pasažéři autobusu číslo 83, který vyjíždí z bratislavského sídliště Dúbravka, zažili ve středu ráno nečekané drama. Plný autobus se snažil doběhnout asi 12letý školák, dveře se však zavřely dřív a chlapci sevřely nohu. Následovaly hororové vteřiny. Autobus se totiž rozjel!

Na nepříjemný zážitek pro deník Nový Čas zavzpomínal 23letý Marek, který vše sledoval zevnitř autobusu. „Pán vedle mě zmáčkl tlačítko STOP. Já jsem se snažil tahat křídlo dveří k sobě, abych chlapci uvolnil nohu, ale nedařilo se mi to. Řidič na znamení nereagoval a pomalu přidával,“ popsal Marek hektické chvíle. Dítě podle něj chvíli zvládlo poskakovat vedle autobusu na jedné noze, ale pak spadlo a autobus ho začal vláčet po zemi.

Otřesná nehoda v Poděbradech: Řidička srazila maminku s kočárkem, dítě je ve vážném stavu

„Jeden cestující křičel na řidiče, ať zastaví. Autobus chlapce táhl za přivřenou nohu, naštěstí tam nebylo kolo, a asi po 15 metrech zastavil,“ doplnil Marek. Řidič se podle něj pak zachoval naprosto nepochopitelně. Autobusák sice otevřel dveře, aby dítě vyprostil, ale ani se nešel podívat, jestli je chlapec v pořádku!

Šokovaného hocha se ujal alespoň Marek s dalšími cestujícími. „Neplakal, byl v šoku a držel si odřenou ruku. Pomohli jsme mu nastoupit do autobusu, trochu kulhal. Řidič zavřel dveře a pokračoval v jízdě,“ popsal Marek. Školák vystoupil na další zastávce.

Anička s Eliškou (†15) zemřely kvůli tahanicím o pozemky! Město tu nemůže udělat přechod

Marek pak zavolal dispečink Dopravního podniku Bratislava, aby událost nahlásil. Od operátorky se dozvěděl, že chlapec neměl do autobusu nastupovat, když zněl výstražný zvukový signál. To však podle Marka nic nemění na tom, že se řidič podle všeho špatně podíval do zpětného zrcátka.

Deník Nový Čas se obrátil na dopravní podnik s žádostí o vyjádření. „Událost evidujeme, ale je momentálně ve stádiu řešení policií a bližší informace nemůžeme poskytnout,“ sdělila mluvčí bratislavského dopravního podniku Adriana Volfová. Podle policejního mluvčího Michala Szeiffa ale policie událost neeviduje.