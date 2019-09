Konstantin Michajlov žil se svou rodinou v ruském městě Kronstadt. V březnu však náhle zmizel a nikdo netušil kam. Rodina ho nahlásila jako pohřešovaného a po třiačtyřicetiletém muži, který se svou manželkou vychovával dcerku, se rozjelo pátrání. Po Konstantinovi ale jakoby se slehla zem.

Po měsíci pátrání strážci zákona našli tělo neznámého muže. Informovali proto rodinu Michajlova a na policii se dostavila jeho máma Antonina. Ta potvrdila, že tělo patří jejímu nezvěstnému synovi. Zdrcená rodina, která doufala, že se Konstantin najde živý a zdravý, ho oplakávala a uspořádala pohřeb.

Po čtyřech měsících zdrcená máma sama málem zkolabovala, když se u jejích dveřích objevil její její „mrtvý syn“! Konstantin policii později řekl, že potřeboval čas sám pro sebe. „Přemýšlel jsem o smyslu života a o tom, co chci se sebou dělat,“ řekl podle britského deníku The Sun policii. Strážci zákona jsou z případu zmatení, koho vlastně Michajlovi pochovali? „Vypadal velice povědomě, a tak jsem policii potvrdila, že to je můj syn,“ řekla překvapená žena.