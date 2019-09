„Dítě upadlo ze stromu přímo na železný kůl, na který se napíchlo,“ popsal pro TV JOJ situaci jeden z dobrovolných hasičů v Liptovské Tepličce Jaroslav Duda. Ti byli na místě neštěstí u jednoho ze zdejších rodinných domků mezi prvními.

„Byli tam už okolo lidi, sousedé, co tam bydlí. Snažili se udržet toho chlapce v pozici, aby nebyla jeho zranění vážnější,“ přiblížil Duda. Chlapec ale potřeboval především odbornou pomoc záchranářů, kteří na místo dorazili vrtulníkem i sanitkami. „Lékařka byla na místě vysazená s pomocí palubního navijáku z vrtulníku,“ přiblížila drama v jindy poklidné vesničce mluvčí letecké záchranky z Popradu Zuzana Hopjaková.

Lékaři si pak na místě sjednali svůj pořádek tak, aby mohl devítiletý chlapec co nejrychleji do nemocnice, protože byla jeho zranění velmi vážná. „Utrpěl poranění v dolní části zad s masivním krvácením,“ uvedla Hopjaková. Aby ale mohl být chlapec letecky transportován, musel se nejprve dostat z plotu. S tím tak museli pomoci hasiči. „Vzal jsem flexu a snažil jsem se ho vyřezat, aby to bylo co nejrychlejší,“ popsal Jaroslav Duda.

Dítě se tak nakonec dostalo do sanitky, která ho převezla za vesnici, kde už čekal připravený záchranářský vrtulník. „Po stabilizování zdravotního stavu byl přeložen do vrtulníku a letecky přepravený do Bánské Bystřice, kde byl v umělém spánku v kritickém stavu odevzdaný do rukou dětské fakultní nemocnice,“ dodala Hopjaková.