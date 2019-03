Capart letěl z výšky třetího patra paneláku, tedy ze zhruba 15 metrů! Dopadl na trávník, jen kousek od betonových dlaždic, které panelák lemují. A co víc! Podle sousedů, kteří scénu viděli z oken, klučík po dopadu vstal a chodil!

„Ve středu ve 13 hodin došlo k pádu dítěte narozeného v roce 2017 z okna. Okolnosti a příčiny vyšetřujeme,“ potvrdil událost policista Petr Směták.

Pobrukoval si!

„Vrtulník přiletěl, byly to manévry, ohradili to tady, kluka odnesli. To jeho tělíčko vypadalo, jako pecen chleba. No ale ten malý parašutista prý hned po tom pádu vstal a pobrukoval si,“ popisuje událost žena ze sousedství Štěpánka Vlčeková (45).

Podle informací Blesku Dominik vylezl do okna v době, kdy jeho maminka kojila mladšího půlročního brášku.

„Stav pacienta je stabilizovaný, není ohrožený na životě,“ potvrdila šťastný konec neuvěřitelného příběhu mluvčí FN Ostrava Naďa Chattová. Do nemocnice ho přepravil záchranářský vrtulník.

délka: 00:54 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Zázrak v Novém Jičíně: Chlapeček (1,5) vypadl z okna! Letěl 12 metrů, po dopadu vstal a odešel. Karel Janeček, Blesk

Rodinu v domě prakticky nikdo nezná. „Nově se přistěhovali. Takže je prakticky neznáme, paní vozila toho malého v kočárku. Pád jsem zaspala, až potom mi lidi říkali, že přiletěl vrtulník, a byli tady policajti,“ uvedla sousedka ze stejného patra Jana Lenhertová (60).

I ona se přiklání k verzi, že Dominik vypadl během kojení svého bratra. „Akorát nechápu, jak se mohl dostat k otevřenému oknu. To okno si to děcko asi samo otevřít nemohlo. Že kluk přežil, a ve zdraví, považuji za malý zázrak,“ těší Lenhertovou. Dům je podle ní znám tím, že se v něm partaje dost často střídají.