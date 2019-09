Zvěrstvo na zvířatech? Tak začíná zpráva nitranské policie o hororovém nálezu 316 odřezaných srnčích běhů. Případem se začala zabývat místní policie, vzhledem k tomu, že v celém revíru lze během sezony od května do prosince ulovit jen 16 srnců a tady se válely ostatky 79 zvířat.

Ten, kdo na místě části srnčích těl pohodil, porušil minimálně předpisy o nakládání s biologickým odpadem, lze ale předpokládat, že šlo o dílo pytláků.

„Kdo a proč takto naložil s biologickým odpadem, který se zpravidla zakopává do země, policie vyšetřuje. Jisté je, že to nebyl nikdo místní, kdo by legálně ulovil takové množství zvířat,“ poznamenala slovenská policie.