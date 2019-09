Strážníci v Chomutově kontrolovali ve Vodní ulici muže se ženou, kteří spali ve stanu. Říkali, že ve stanu přespávají dočasně, jinou možnost prý neměli. Okolo stanu pobíhali dva psi, jeden z nich byl agresivní a neklidný. O případu informovala městská policie v Chomutově.

V okolí provizorního obydlí byly ale také rozházené dětské hračky. Strážníkům tak došlo, že by se tam mohlo nacházet dítě. A to se potvrdilo. Uvnitř byla malá holčička, kterou se strážníci rozhodli zkontrolovat. Všimli si při tom, že je zraněná na tváři. Rodiče uvedli, že dívku pokousal pes. Strážci pořádku zavolali na místo záchranáře. Řidič najel sporťákem do zahrady. Zabil dítě (†3), těhotnou, seniorku a utekl

Dívenka s rodiči ve stanu žila už přes měsíc a strážníci tak museli vyrozumět sociální pracovnici. Následující směnu přijeli strážníci na kontrolu opětovně a na místě se dozvěděli, že holčička je v nemocnici, jelikož se na ošetřené ráně objevila boule.