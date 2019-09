Zfetovaný motorkář na Šumpersku srazil policistku: Hrozí mu šest let ve vězení

Policisté ukončili vyšetřování případu motorkáře, který loni v říjnu pod vlivem drog srazil a zranil v Mohelnici na Šumpersku policistku při výkonu služby, a navrhli ho obžalovat ze tří trestných činů včetně násilí proti úřední osobě. Proti původnímu obvinění ale právní kvalifikaci zmírnili, pětatřicetiletému muži tak hrozí až šest let vězení.

"Spisový materiál byl společně s návrhem na podání obžaloby předložen státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství v Šumperku," uvedla šumperská policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová. Podle ní byl muž obviněn z násilí proti úřední osobě, z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a nově i z přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu.

Během vyšetřování případu policisté však snížili právní kvalifikaci u násilí proti úřední osobě. Původně byl muž z tohoto trestného činu obviněn ve třetím odstavci, podle kterého způsobil těžkou újmu na zdraví nebo škodu velkého rozsahu, za což mu hrozilo až 12 let vězení. Nyní je obviněn v druhém odstavci s trestní sazbou šest měsíců až šest let. Podle mluvčí to ovlivnil fakt, že následky zranění policistky nebyly nakonec tak závažné.

Případ se stal loni 18. října v Mohelnici. Policisté tam při kontrole v Družstevní ulici naměřili motorkáři rychlost 92 kilometrů v hodině, v Uničovské ulici se jej proto poté snažila zastavit další policejní hlídka. Na výzvu policistky k zastavení muž zareagoval nejprve zpomalením jízdy, zhruba dva až tři metry před policistkou pak ale zprudka přidal plyn a ve snaze ujet z místa najel přímo na policistku. Žena po prudkém nárazu upadla a motorkář po střetu s ní havaroval. Policisté jej na místě zadrželi. Následně zjistili, že muž nikdy nevlastnil řidičské oprávnění a jel na neregistrovaném motocyklu, který si podomácku sestavil z různých dílů. Alkohol u něj policisté nezjistili, měl ale pozitivní test na pervitin.

