Ryby

Z postoje partnera jste stále zmateni a po pravdě už vás to hodně vyčerpává. Zkusíte ho taky ignorovat, třeba to pomůže. Otázkou je, zda to vydržíte. Nepatříte mezi ty, kteří by vydrželi jen tak mlčet. Snad vás potěší, že v práci pojedete na plný výkon.