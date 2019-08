O závažném úrazu, ke kterému došlo v sobotu v ranních hodinách na ubytovně Chomutově v Ústeckém kraji, informovala televize Nova. Podle dostupných zpráv utrpěly dvě děti vážná zranění, zatímco se jejich matka věnovala třetímu, teprve malému miminku.

„Obě děti utrpěly vážná zranění. Roční dítě bylo letecky transportováno do FN Královské Vinohrady do popáleninového centra, dvouleté dítě jsme převezli do ústeckého traumacentra,“ řekl tn.cz mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník s tím, že obě děti jsou naštěstí ve stabilizovaném stavu.

„Matka je ve špatné sociální situaci, má tři děti, je na ně sama. Udělala chybu. Odběhla na chvilku k miminku, no a bohužel ty děti to stáhly, opařily se, hned se volala záchranka,“ vysvětlila to podle tn.cz zástupkyně majitele ubytovny Kateřina Ontko.