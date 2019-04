Rodiče „odkládají“ děti na trampolíny. Můžou skončit na operačním sále, varuje chirurg

Přišlo jaro a počasí nás láká ven. Komu ale dělá těžkou hlavu, to jsou dětští lékaři. Právě se změnou počasí totiž přichází také nová vlna úrazů. Stačí vteřina nepozornosti rodičů, nebo malý, odhodlaný průzkumník, který bez dozoru vyrazí ven zkoumat svět, a poranění je na světě.

„Mnoho dětí hlavně o prázdninách je ponecháno svému osudu. A my se takových objevných skupin dětí, které vyrazí do okolí a objevují, co by všechno šlo dělat, téměř bojíme, protože tam vznikají ty úrazy,“ varoval v pořadu Epicentrum přednosta kliniky dětské chirurgie a traumatologie v Thomayerově nemocnici Petr Havránek. Ničí trampolíny pánevní dno holčiček? Skákání ano, ale raději ne hodiny denně

„Úrazový hit jsou trampolíny. Skutečně nemine den, abychom neměli alespoň jedno nebo dvě děti poraněné z trampolín,“ popsal Havránek.

„Tam je to pro nás trošičku nepochopitelné. Naprostá většina našich pacientů se zraní na té trampolíně, aniž by nějak excesivně na té trampolíně skákali. Většinou jsou to děti, které jsou na té trampolíně dvě, tři, čtyři. Jsou na té trampolíně odložené svými matkami, aby za tou ohrádkou byly v bezpečí, ale to nejsou,“ vysvětloval Havránek.

Z trampolíny rovnou na sál

Sedm z deseti poraněných dětí na trampolíně tam není v době úrazu samo a často je poraní ostatní děti. A nejde jen o polámané ruce nebo nohy, z trampolíny může vzejít i velmi závažné zranění. „Takový průměr těch zranění jsou středně závažné zlomeniny zápěstí nebo loktů. Děti pak musejí být často operovány,“ varoval přednosta kliniky, kam až může zdánlivě bezpečná zábava dětí dojít. Pozor na trampolíny! Děti se na nich často zraní. Úrazů na kolech je naštěstí méně

Pacient pak musí strávit několik dní v nemocnici a často ho musejí i „sešroubovat“. „Mnohdy je to operace s vrtáním nějakých implantátů, které spojují kosti. Ne všechny ty úrazy musejí vždycky stoprocentně dopadnout bez následků,“ popsal lékař, jak po úrazech postupují.