Záhada mrtvoly z Holandska: Zastřelenou ženu nikdo nepostrádá, policie je v koncích

Z případu, který se odehrál v Nizozemí, mrazí. Na konci června tu policie nalezla mrtvolu zavražděné ženy, kterou ale do dnešního dne nebyla schopná identifikovat. Neozval se ani nikdo, kdo by ženu znal. Během úterý ji tedy pohřbili, aniž by vůbec znali její jméno.