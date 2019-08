Rok od tragédie v Afghánistánu: Vojáci si připomněli své padlé kolegy

Čeští vojáci si při slavnostním nástupu připomněli smrt svých tří kolegů. Ti zahynuli minulý rok při misi v Afghánistánu, zabil je sebevražedný atentátník. Nejmladšímu z nich bylo pětadvacet. Prezident Miloš Zeman tři vojáky in memoriam vyznamenal medailí Za hrdinství.

Vojáci z táborského mechanizovaného praporu si v pondělí před polednem slavnostním nástupem připomněli tři své bývalé kolegy, kteří loni zahynuli na misi v Afghánistánu. Přesně před rokem se šestatřicetiletý rotný Martin Marcin a desátníci Kamil Beneš a Patrik Štěpánek, kterým bylo 28 a 25 let, stali oběťmi teroristického útoku poblíž základy v Bagrámu. Pietní akt konal přímo v areálu táborských kasáren. Podle kaplana mechanizovaného praporu Petra Hašky je nutné si podobné události připomínat. Obří vlna solidarity: Lidé poslali rodinám padlých vojáků skoro 3 miliony

„Pro nás je důležité si uvědomovat naši konečnost a to, že v armádě to není výjimečné. Je patřičné si vzpomenout na to, že někdo dokáže obětovat život za jiné," řekl ČTK Haška. Dodal, že zástupci táborského praporu se v pondělí a úterý vydají navštívit pozůstalé zemřelých vojáků. Chtějí také uctít jejich památku na místech, kde jsou pohřbení.

„Každého z nás napadnou otázky typu: Muselo se to stát? Proč zrovna oni? Dalo se tomu předejít?" uvedl Haška. Dodal, že všichni tři padlí si zaslouží poděkování a vzpomínku. Sbohem, hrdino. S vojákem Patrikem (†25) se v Plzni rozloučily stovky lidí

Atentát se stal v neděli 5. srpna 2018 ráno místního času (okolo 3:50 SELČ), když Marcin, Beneš a Štěpánek byli na hlídce zhruba devět kilometrů od základny v Bagrámu. V prostoru, kde operovali, museli vojáci vystoupit z obrněných vozidel a pokračovat pěšky. V doprovodu amerického a dvou afghánských vojáků spatřili osobu, která se odpálila. Všichni tři Češi na místě zemřeli. Prezident Miloš Zeman všechny tři vojáky loni 28. října in memoriam vyznamenal medailí Za hrdinství.