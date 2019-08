Začátkem srpna je plod v těle ženy napojené na přístroje ve vývoji už 29. týden. I tak zní vyjádření z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny více než opatrně. „Lékaři dělají maximum pro to, aby udrželi její životní funkce a plod se mohl dále vyvíjet,“ řekl Blesku.cz mluvčí nemocnice Pavel Žára.

Další vývoj včetně otázky porodu, který lze provést jen císařským řezem, lékaři i s ohledem na rodinu ženy nekomentují. „Je jasné, že každý další týden je výraznou nadějí na úspěšný porod,“ dodal mluvčí.

Uzel věří v dobrý konec

Potvrdil to už dříve Blesku.cz i známý gynekolog a sexuolog Radim Uzel (79). „Z mého pohledu se samozřejmě vyplatí těhotenství udržet co možná nejdéle, aby to dítě bylo co nejvíce životaschopné.“

Žena (†25) s prostřelenou hlavou, která byla 4 měsíce v kómatu: Porodila a zemřela!

„Komplikace mohou samozřejmě nastat kdykoli, protože už to udržování na umělé výživě je vždycky trochu problematické. Ale obecně si myslím, že ta šance na přežití dítěte je veliká. Vyplývá to z našich medicínských zkušeností, ze zahraničí takovéto případy známe,“ dodal optimistický výhled, který se skutečně naplňuje, Uzel.

Láska ze střední školy

Smutný případ mladé rodiny zveřejnil na svých stránkách začátkem června Nezávislý odborový svaz Policie České republiky. „S Evičkou jsem se seznámil na střední škole. Začali jsme spolu chodit a po pěti letech vztahu jsme se v roce 2014 stali manželi. První těhotenství přišlo po dvou letech od svatby. V jeho průběhu dostala Evička epileptický záchvat. Podstoupila několik vyšetření, při kterých jí zjistili arteriovenózní malformaci v mozku,“ popisoval situaci policista a manžel Vojtěch V.

Jedná se o onemocnění mozku, kde v cévním systému chybí drobné kapiláry, a krev tak proudí z tepen rovnou do žil, které ale nedokáží odolávat velkému tlaku, často praskají a vzniká krvácení do mozku. Eva miminko tehdy v pořádku odnosila a po komplikovaném porodu se narodil zdravý Matěj.

Pro Vojtěchovu manželku to ale znamenalo zejména začátek léčby problému - podstoupila radiační terapii gama nožem a začala brát léky na epilepsii. O dva roky později byla natolik v pořádku, že jí lékaři dovolili znovu otěhotnět.

Radost a smutek

„Byla nadšená, protože si vždy přála mít velkou rodinu! Otěhotněla a společně jsme se těšili z rostoucího bříška,“ vyprávěl policista. V květnu se ale vše pokazilo.

Vojtěch se zrovna vrátil brzy ráno domů z noční služby, když si všiml, že malý Matěj v pokojíčku pláče. Věděl ale, že je u něj jeho manželka, a tak to neřešil.

Neuvěřitelný příběh Veroniky (36): V kómatu porodila syna a pak se probudila!… Komentáře 13 Fotografie 10

„Najednou mi došlo, že ten pláč je nějaký jiný, tak jsem vyběhl po schodech do ložnice a uviděl jsem Evičku ležet v bezvědomí na zemi, Matěj stál celý uplakaný u ní, ale ona stále dýchala,“ řekl Vojtěch.

Věděl, jak má postupovat, manželku stabilizoval. Jenže žena se neprobírala, a tak zavolal záchranku. Ještě v sanitce se jí ale přitížilo a ona byla rovnou letecky transportována do Brna.

Evě už není pomoci

V poledne Vojtěchovi zazvonil telefon - lékařka, která jeho ženu ošetřovala, mu řekla jenom, že má přijet do nemocnice. „Zpráva, kterou mi sdělila, byla tou nejkrutější zprávou v mém životě. Evičce praskla malformace, a způsobila tak masivní krvácení do mozku. Již při převozu sanitkou byla prakticky mozkově mrtvá, není a ani nebylo jí už pomoci,“ popsal Vojtěch šokující zjištění lékařů.

Miminko má naději, která roste

Jenže Eva nebyla na nemocničním lůžku sama - v těle jí rostlo miminko. To celou situaci přežilo, ale podle lékařů bylo příliš malé, aby už mohlo na svět. Vsadili proto na naději - připojit Evu na přístroje a pokusit se o zázrak - udržet její tělo do 24. týdne těhotenství, kdy jsou lékaři schopni miminko „vypiplat“.

Začátkem srpna přišla z nemocnice povzbudivá zpráva - plod má za sebou 29. týden v těle matky a naděje, že přežije a narodí se v pořádku, roste každým dnem.

Těhotná Bittnerová (41) skončila na vozíku: Ortel lékařů je nemilosrdný! Komentáře 38 Fotografie 87

Miminko ve 29. týdnu těhotenství

Nadále je miminko hubené, z jeho celkové váhy asi 1200 gramů tvoří tuk pouze 2 až 3 procenta. Povrch jeho pokožky bude postupně hladší a světlejší právě díky tuku, který začne nabírat. Podle odborníků v této době vývoje už má miminko i řasy. Velký krok kupředu udělá hlavně mozek, který pomáhá - společně s tělem matky - regulovat teplotu.

Oproti tomu miminko ve 24. týdnu váží zhruba 600 gramů a měří do 25 cm. Jeho pokožka je průsvitná, oči ještě stále zavřené, plíce ještě nejsou dozrálé. Jde o týden, ve kterém při předčasném porodu už je schopné dítě přežít.

Podobný případ už se stal

Ve Fakultní nemocnici v Brně mají s tak náročným úkolem už jednu zkušenost. V roce 2016 se právě zde císařským řezem po třech měsících v děloze matky v kómatu narodil zdravý chlapeček. O několik měsíců později se žena z Jihlavska z kómatu probrala. Nyní podstupuje rehabilitace, začala mluvit a komunikovat s rodinou a svým okolím.

VIDEO: Kluk, nebo holka: jak se vyvíjejí pohlavní orgány miminka.