Asi žádná kniha nerozdělila české rodiče tak silně jako ta s názvem Co to tam mám?. Dětem od čtyř let výše má přinést sexuální osvětu. Vysvětluje jim ale i to, jak a kde si hrát s „pindíkem“ a „pipinkou“.

Má jen 32 obrázkových stránek s pár řádky textu, přesto vyvolala pozdvižení! Šimon a Andrejka, hlavní dětští hrdinové publikace, objevují svá těla a vysvětlují třeba i to, „proč je tatínkův pindík trochu nakřivo a proč má maminka na pipince chloupky“. Ale tím to nekončí... Učí se, jak správně masturbovat. „Pindík a pipinka jsou velmi citlivé části těla. Stačí se jich jen lehounce dotknout a už cítíme, jak nás to lechtá,“ píše se v knize, která je překladem francouzského originálu.

Sporné pro rodiče i experty

Část rodičů nad těmito radami zuří. „Onanie je přirozená, ale každý ji odhalí po svém. Prckové by se měli především učit vzájemné slušnosti a ohleduplnosti, to jsou věci, které už tak přirozené nejsou,“ rozčiluje se jeden z tatínků. Podobně mluví i maminka malých dětí: „Učit tímto způsobem o pohlavních orgánech se má později. Určitě ne už ve čtyřech letech!“

Zastánci knihy podobné názory považují za puritánské a tvrdí: „Stejně děcka už i od školky vědí, co a jak. Nebuďte tak pohoršení.“

Děti se neptají, prostě onanují

„Děti se v tomto věku ještě na masturbaci neptají. Prostě onanují a ti rodiče to vidí. Pak je zapotřebí zaujmout k tomu nějaké stanovisko. A co se týká knihy – jiný kraj, jiný mrav. Překladová literatura pro všechny české rodiče nemusí být vyhovující. Každý rodič by to měl posoudit sám,“ řekl Blesku sexuolog Radim Uzel.

Vhodnější spíše pro starší děti?

„Tato kniha by byla vhodnější pro starší děti. Rodičům může pomoci v tom, jak hovor s potomky vést," vysvětlil Blesku sexuolog Ondřej Trojan a zdůraznil, že je důležité znát názory svých dětí a povídat si s nimi. „Dobré ale je už předem dětem vysvětlit, že masturbace není nic špatného, otevřít cestu budoucím otázkám," dodal Trojan.

Počkejte, než se zeptají

„Rozhodně bych dětem nerozšiřovala škálu chování, dokud s tím nepřijdou samy," řekla Blesku Radka Fraňková z pedagogicko - psychologické poradny. Podle ní by si rodiče měli s dětmi povídat, aby znali jejich starosti, a pokud se o problematiku začnou zajímat, teprve téma otevřít. „Publikace je však stále jen nástroj, ke kterému dítě vždy potřebuje rodiče," dodala.

Nakladatelství: Odpor jsme čekali

Nakladatelství Svojtka & Co., vydavatel knihy, přiznává, že negativní reakce očekávalo. „Proto jsme s vydáním dlouho váhali, radili se s dětským psychologem a dalšími odborníky,“ uvedla jednatelka firmy Miroslava Svojtková.