Rodiče kvůli masturbaci hlídají syna (15) kamerami: Mladík si stěžuje na ztrátu soukromí

Objevování vlastního těla a sexuality je pro většinu teenagerů náročné samo o sobě. Nejmenovanému patnáctiletému chlapci z americké Aljašky dospívání navíc neulehčují ani jeho rodiče. Do pokoje mu nainstalovali kameru, aby měli jistotu, že nemasturbuje. Mladík si na problém postěžoval na sociální síti a dočkal se obrovské podpory.

Chlapcovo trápení začalo na začátku května, když ho otec načapal při masturbaci. „Otec vrazil do mého pokoje bez zaklepání a začal na mě řvát. Pak mi s mámou řekli, že na sebe nesmím sahat,“ postěžoval si školák na sociální síti Reddit.

Načapaný hoch rodičům po nepříjemném rozhovoru slíbil, že s masturbací přestane a tím považoval celou věc za uzavřenou.

Po pár dnech jeho rodičům přišla zásilka z internetového obchodu. K synovu překvapení byly v balíku bezpečnostní kamery. „Otec mi řekl, že je dají do mého pokoje a na toaletu, aby měli jistotu, že nemasturbuji,“ sdělilo dítě.

Puritánští rodiče jsou podle něj proti sexu před svatbou a chlapci kromě masturbace zakázali i účast na hodinách sexuální výchovy ve škole.

„Je mi patnáct a myslím si, že bych měl mít právo sahat na vlastní tělo. Je to trapné, ničí mi to soukromí. Prosím, pomozte,“ poprosil zoufalý mladík ostatní diskutující.

Teenager se na sociální síti setkal s pochopením a podporou. Podle většiny komentujících je jeho chování naprosto v pořádku a měl by si o problému promluvit s někým dospělým.

„Bez ohledu na to, jestli masturbuješ (což je naprosto normální), potřebuješ mít soukromí, když jsi na toaletě nebo se převlékáš,“ napsal jeden z diskutérů.

Podle expertky na rodinné právo Jacqueline Newmanové by chlapec mohl rodiče zažalovat u soudu. „Není to malé dítě. Myslím, že by soud bral případ vážně,“ sdělila Newmanová serveru DailyMail.com.

Chování rodičů je podle ní destruktivní a v mnoha ohledech nezdravé. Instalování kamer do místností, kde se svléká nebo koupe patnáctiletý chlapec, navíc podle ní hraničí s dětskou pornografií.