Vandalové v Českém ráji poškodili chráněnou skálu: Manželé se „usvědčili“ fotkou na sociální síti

Vandalství, stupidita, arogance. Těmito slovy titulovali zástupci CHKO Český ráj dvojici, která údajně vyryla nápis do pískovce v Příhrazských skalách a snažila se tak ulovit lajky na sociálních sítích. Nezodpovědní turisté se po sobě pokusili zahladit stopy a nápis vydřeli. Tím však poničený pískovec poškodili ještě víc…

Zástupci CHKO Český ráj nevěří vlastním očím. S tím, že se čas od času nějaký vandal beztrestně podepíše do přísně chráněných skal a vyryje do nich nápis, se ochránci přírody se skřípěním zubů smířili. Nedávný případ ničení přírodní památky je však nadzvedl ze židle. Údajní vandalové se totiž ke svému činu přiznali na sociální síti!

„Někteří z nás v honbě za lajky na sociálních sítích nebo v domnění, že to ocení budoucí generace, ryjí svoje podpisy do pískovcových skal. Ti extra arogantní či extra hloupí se u svých výtvorů vyfotí a dopíší srdceryvný příběh o svém dobrodružství. A právě důkaz o takové hlouposti se nám dostal do rukou,“ informovali ochranáři.

Vandalové se podle všeho pokusili zahladit stopy a nápis vybrousit tak, aby nebylo poznat, že na místě někdo byl. Tím však skálu podle ochranářů poškodili ještě více. „Hloupost lidská je bezbřehá,“ dodali zástupci CHKO.

Fotografií s vyrytým nápisem se na instagramu pochlubili manželé, kteří se prezentují jako influenceři. K obvinění z poničení přírodní památky se jasně nevyjádřili, žena z fotky pouze naznačila, že se někdo mohl na jejich účet nabourat. Pár nicméně pár dní po propuknutí skandálu zcela zmizel ze sociálních sítí. Manželé smazali jak své vlastní profily, tak i ten společný.