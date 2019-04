Na prvním autě zůstaly na zadním skle jen obtisknuté dlaně, zato u vedlejší škodovky promáčkl kapotu. „Strážníkům na linku 156 zatelefonoval muž, který shodou okolností ve stejné chvíli uvnitř auta seděl. Podezřelý údajně na obě auta záměrně vyskočil,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Hlídka našla v nedalekém bytovém domě skupinu mladých lidí, kteří ji k „vtipálkovi“ bez větších problémů nasměrovali. „Mladý muž se hájil tím, že zakopl a na automobil spadl. Po několika krocích se mu prý stalo totéž u druhého vozidla,“ sdělil vandalovu verzi mluvčí.

Z legrácky i trestný čin

Strážníci záležitost postoupili do správního řízení pro podezření z majetkového přestupku. Teenegerovi hrozí pokuta do 50 tisíc korun. Pokud by se ukázalo, že škoda na vozidle dosáhla alespoň pěti tisíc korun, hrozilo by mu trestní stíhání pro poškozování cizí věci.

VIDEO: Vandalové ze Znojma v akci.