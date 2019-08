Z pískovny na Královéhradecku vytáhli dítě (3): Nebilo mu srdce!

O hrdinném činu svých kolegů i náhodných přihlížejících informoval mluvčí krajské záchranky Ivo Novák. Dítě ve vážném stavu přepravil vrtulník do královéhradecké fakultní nemocnice.

"Na místo dorazil také nejbližší first responder, aktivovaný prostřednictvím mobilní aplikace. Ten spolu s laiky prováděl resuscitaci až do příletu vrtulníku a příjezdu sanitky. Zdravotníci pak převzali malého pacienta do své péče a po několika minutách rozšířené resuscitace se jim povedlo obnovit jeho spontánní srdeční aktivitu," uvedl Novák.

V Královéhradeckém kraji se osvědčilo při záchraně lidí, které zejména zradilo srdce, zapojení takzvaných first responderů. Jde o proškolené dobrovolníky, díky nimž se může k pacientovi dostat první pomoc ještě před příjezdem záchranky. Systém se využívá především u náhlé srdeční zástavy, kdy hraje roli každá minuta. Aktuálně je do systému v kraji zapojeno 81 profesionálních týmů, například z řad policistů nebo horské služby a 516 dobrovolníků. Téměř stovka first responderů má k dispozici externí defibrilátor.