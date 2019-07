Pákistánec unesl a několik týdnů věznil mladou Slovenku: Odmítla si ho vzít

Slovenka (42) byla týdny vězněna mužem (31) pocházejícím z Pákistánu. Dvojice společně cestovala do Španělska, kde chtěli pracovat. Muž se však bál, že se bude muset vrátit do rodné země, a tak ženě nabídl manželství, ta ho však odmítla. Muž ji proto uvěznil v bytě ve španělském městě Tortosa a vyhrožoval jí smrtí. Slovenku zachránil most, který viděla z okna!

Ženu pocházející ze Slovenska její bratr seznámil se svým kamarádem pocházejícím z Pákistánu. Oba dva chtěli vycestovat na nějaký čas do Španělska za prací, a tak se dohodli, že pojedou společně. Pro Slovenku se však výlet stal noční můrou. Poté, co dorazili do Španělska, jí muž řekl, že se nechce vrátit do Pákistánu.

Nabídl jí proto manželství, které by mu zajistilo občanství EU, a vyhnul by se tak deportaci. Žena však odmítla. Muž ji proto uvěznil v bytě. „Uvedla, že když dorazili do Španělska, muž jí prozradil svoje plány na získání občanství EU, ona však odmítla být jejich součástí. Byla držená proti své vůli víc jak 20 dní, muž jí bránil v odchodu a ve výjimečných případech, když opouštěl byt, se ujistil, že zamkl dveře klíčem,“ uvedla policie pro pluska.sk.

Jednoho dne se ženě však podařilo dostat k mobilu a zavolat na slovenskou tísňovou linku. Případu se ujal Europol, který kontaktoval španělskou policii. Žena policii řekla, že našla lístek, na němž je napsáno Tortosa, což je město ležící ve španělské provincii Tarragone. Navíc z okna viděla červený most. Ten jí doslova zachránil život. Policistům se díky němu ženu podařilo vypátrat. Muže strážci zákona zadrželi ještě ten den.