Opilý otec hodil syna (5) z mola do oceánu, aby ho naučil plavat. Dítě se málem utopilo

Bloodsworth hodil syna do vod Atlantského oceánu a pak za ním skočil do moře pozpátku salto. Chlapec se topil a plakal. Když to viděli kolemjdoucí, zavolali policii. Na místě totiž neměli v tu dobu službu žádní plavčíci, uvedl zpravodajský web News Journal.

Poté, co strážci zákona vytáhli dítě z vody, zatkli jeho otce. „Půjdu do vězení za to, že jsem úžasný,“ říkal jim pod vlivem alkoholu. „Musím mu dát lekci. Nemohl jsem si vybrat lepší místo,“ tvrdil dále. Vystrašené dítě následně policisté předali do rukou matce.

Z vazby otce propustili na kauci

Muž byl poté, co vystřízlivěl, obviněn ze závažného ohrožení dítěte a opilosti ve vzdálenosti 45 metrů od mola, což je přísně zakázáno. Z vazební věznice byl však nakonec propuštěn poté, co byla zaplacena kauce ve výši v přepočtu přes 34 tisíc korun. Chudák jeho syn. Vytrpěl si ošklivé trauma.