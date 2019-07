Měsíčnímu chlapečkovi museli amputovat penis: Zpackali mu obřízku

V muslimských zemích je obřízka běžná. Přesto otec nejmenovaného chlapce podle britského listu The Sun tvrdil, že o ni u syna nestál a byl do ní tlačen švagrovou a rodinným příslušníkem. Nakonec proto se zákrokem v nemocnici Manti Medical Centre ve městě Šubrá al-Chejma souhlasil.

Obřízku nedělala doktorka, ale zdravotní sestra

Jenže aniž by to věděl, zákrok jeho synovi neprovedla doktorka, ale zdravotní sestra! „Udělala to na pohotovosti a ne na operačním sále,“ prohlásil pan Helmi podle The Sun. „Postaral jsem se o to, že budu u toho, protože jsem slyšel o všech těch zpackaných zákrocích,“ dodal. Lesbická matka s milenkou ubodaly syna (†9): Před smrtí mu uřízly penis a varlata!

„Poté, co skončila, utáhla silně gázu. Řekl jsem jí, že je to velmi drsné na tak malého chlapce. Ona odpověděla: Vím, co dělám!“ uzavřel otec smutně. Do penisu se později dostala gangréna a další doktor byl nucen chlapci penis amputovat. Celý případ ale nyní vyšetřuje policie.

Obvinění ze zanedbání péče