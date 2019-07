Olivera (†3) zapomněl otec vysadit v jeslích! O pár hodin později ho našel mrtvého

V rozpáleném autě zemřelo další malé dítě. Tragédie se stala v univerzitním kampusu v americkém státě Indiana. Tříletý Oliver strávil zamčený ve voze, který se podobal horké peci, několik předlouhých hodin. Jeho otec, univerzitní profesor, totiž zapomněl na to, že ho před odchodem do zaměstnání musí ještě odvést do školky.