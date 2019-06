Tragédie v Indii: Zeď zasypala dělníkům domy, šestnáct mrtvých

Zeď spadla zřejmě kvůli podmáčení monzunovými dešti, záchranné práce na místě dál pokračují.

Pád 23 metrů vysoké zdi ohraničující areál obytného komplexu způsobil i sesuv půdy, a pod troskami a zeminou tak skončily dělnické přístřešky. Ty kvůli chatrné konstrukci s plechovou střechu neměly šanci nápor vydržet.

Pune: 14 people have died in Kondhwa wall collapse incident. Rescue operations are underway. #Maharashtra pic.twitter.com/5XdHinkjCu