Usměvavá Sofinka (13) je už týden nezvěstná! Utekla ke staršímu Viktorovi? Vrať se, prosí zoufalí rodiče

To, že se teprve 13letá Slovenka Sofie zamilovala, bylo jejím rodičům jasné už několik měsíců před jejím zmizením. Postupně ale zjistili, že dívka, u které byli zvyklí na skvělý prospěch a bezproblémové chování, se zakoukala do o 5 let staršího Viktora, který pro ně nebyl právě vysněným budoucím zetěm. A případu informoval slovenský portál Plus JEDEN DEŇ.

„Nevěděli jsme, co máme dělat. Sofie se úplně změnila. Začala nám lhát. Utíkala z domu, vracela se pozdě. Stále byla s ním, úplně posedlá, ztratila o všechno zájem, s námi už ani nemluvila, prý jí nerozumíme, ale on ano,“ vylíčil zdrcený dívčin otec.

Nadace odebírala děti chudým rodičům a prodávala je dál: Oběti mučili a zastrašovali

Viktorovo zázemí bylo údajně takřka nulové. „Dokonce mu nosila od nás jídlo. Nakonec jsem jí dovolil, aby byli spolu tady, protože se flákali po lavičkách a po schodištích. Potom ale chtěla, aby se k nám nastěhoval a to už bylo moc,“ dodal Sofiin táta. Jenže ani péče psychologů, ani hospitalizace, ani zapřísahání rodiny, nedokázaly Sofii přesvědčit o tom, aby od Viktora odešla. Tvrdila jim to sice, ale pravda to prý nebyla. A jak vyšlo najevo, vztah měl i fyzickou stránku ,přestože dívce ještě nebylo 15 let.

Pak se po ní slehla země, má vypnutý telefon a ani kamarádky prý netuší, kde by mohla být. Policie je bezradná. „Nemáme východisko, řešení, zdá se nám, že nikdo nic nedělá, nepomůže nám,“ říkají Sofiini rodiče.

Policie naléhavě prosí o pomoc: Neviděli jste Zdeňku (57) z Pardubic?

„Sofie má jen 13 let, nemá doklady, peníze, ten chlapec nemá kde bydlet. Neumíme si ani představit, do čeho by ji mohl zatáhnout,“ zoufají si. „Sofinko, ať jsi kdekoliv, prosíme tě, vrať se, dej o sobě vědět. Moc tě milujeme, nezlobíme se, jen se vrať,“ vzkázala mladé uprchlici zdrcená rodina.

Nezvěstná dívka je zhruba 168 cm vysoká, strřední postavy. Má hnědé oči a hnědé rovné vlasy po ramena. Naposledy měla na sobě oblečenou světlou mikinu a tmavomodré legíny. Amanda (27) ubodala své identické dvojče! Na Annu (†27) čekaly tři dcerky