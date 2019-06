Policie naléhavě prosí o pomoc: Neviděli jste Zdeňku (57) z Pardubic?

Zdeňka Hájková (57) odešla ze svého bydliště v Pardubicích během středy 26. června okolo jedné odpoledne. Do současné doby o sobě nepodala žádné zprávy.

Paní Zdeňka je vysoká 168 centimetrů, má střední postavu, rovné středně dlouhé hnědé vlasy se světlým melírem po ramena a na zelených očích nosí dioptrické brýle. Bohužel, policie neví, co měla v době zmizení na sobě.

Pokud by někdo z řad veřejnosti uviděl Zdeňku Hájkovou, měl by okamžitě kontaktovat linku 158. Žena by mohla být v ohrožení života, a proto je pátrání velice intenzivní a žádost policie naléhavá.