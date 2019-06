Dva nápisy v ukrajinštině, které měl utonulý vytetované na nohách: „они устать...“ (jsou unavení – pozn. red.) a „им нада отдыхать“ (dostanou odpočinek – pozn. red) by mohly pomoci při zjištění jeho totožnosti.



„Muž měl na sobě tmavé trenýrky a v tričku s nápisem "Street wars" s tištěnými obrázky šesti postaviček. Mělo by se jednat o muže středního věku, vysokého 171 cm a váhy 65 kg. Mohlo by se jednat o zahraničního dělníka, nebo turistu,“ upřesnil mluvčí policie Petr Zámečník.

Mrtvý muž neměl žádné dokumenty a osobní věci, podle kterých by mohl být identifikován. Policie žádá veřejnost, aby pomohla s jeho identifikací. „Pokud víte, kdo by to mohl být, dejte policii vědět přes linku 158,“ vyzval veřejnost Zámečník.



VIDEO: připomínám ten pondělní plán... lednu našli policisté mrtvolu ve Vltavě u Klecánek.