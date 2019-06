Tři děti uhořely při tragickém požáru: Matku Moniku potrestal soud!

Plameny zachvátily zděnou chatrč v osadě zhruba hodinu po setmění. Tou dobou se uvnitř nacházely tři malé děti. Na místo dorazili hasiči, kteří se pokoušeli požár uhasit a děti zachránit. Plameny však byly rychlejší a děti nepřežily. Jejich matka Monika si předtím jenom odběhla ke své mámě. Když zjistila, co se stalo, zhroutila se. „Kdybych věděla, že se něco takového stane, tak nikdy děti v domě nenechám samotné,“ pověděla Monika, která skončila před soudem.

Simona (†28) umírala před očima své lásky! Návrat z koupačky skončil tragicky

Nejprve bylo trestní stíhání pozastavené, potom obnovené a následně je policie ukončila obviněním konkrétní osoby. Za smrt tří malých dětí je po přezkoumání znaleckých posudků odpovědná jejich matka. Soud jí verdikt oznámil po třech a půl letech od incidentu. Původně byla obviněna z usmrcení z nedbalosti a hrozil jí trest 2 až 5 let vězení. Nakonec dostala pouze podmínku.

„Na deset minut z domu odešla a v domě ponechala bez dozoru pec na tuhá paliva a malé děti, čímž spáchala přečin usmrcení podle paragrafu 149 odst. 1, odst. 2, písmeno a a b trestního zákona. Za to jí ukládám odnětí svobody ve výměru tři roky. Soud výkon odnětí svobody podmínečně odkládá,“ pronesla soudkyně Okresního soudu Vranov nad Topľou.

Obrovská tragédie v Itálii: Kněz Jozef (†46) se utopil v moři

Soud vzal v úvahu fakt, že šlo o čin z nedbalosti. Matka se o děti v rámci možností starala a chtěla jim zabezpečit teplo. Stále se stará o další děti a přísnější trest by měl dopad i na ně. „Lituji do konce svého života, co se stalo, protože jsem si nikdy nemyslela, že se toto může stát,“ uvedla Monika, která se po rozsudku vzdala práva na odvolání.