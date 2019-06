U pašeráka našli pěnkavy za miliony: Měly zpívat v pouličních soutěžích

Celníci na letišti JFK v New Yorku zadrželi pašeráka, který měl v příručním zavazadle schovaných 34 živých pěnkav. Francis Gurahoo (39) v Georgetownu v jihoamerické Guyaně ptáčky strčil do plastových natáček na vlasy a v tašce se je pokusil propašovat do Spojených států. Tam se měly pěnkavy účastnit pouličních pěveckých soutěží.