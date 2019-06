Teenagerka (13) otěhotněla se 70letým mužem. Skončil ve vězení a nesmí se s ní stýkat

Třináctiletá dívka na Floridě přišla do nemocnice a stěžovala si, že ji bolí břicho a myslela si, že má zácpu. Nakonec se ukázalo, že je již 14 týdnů těhotná. Policie zatkla jejího opatrovníka Renauda Jeromeho (70) z floridského města Boca Raton, který měl dívku několikrát sexuálně zneužít a oplodnit. Teď se s dívkou nesmí vídat.

Dívka (13) přišla v pátek 24. května okolo 11. hodiny dopoledne do zdravotnického střediska North Broward ve městě Pompano Beach na Floridě, stěžovala si na bolest břicha a myslela si, že má zácpu, stálo ve vyjádření zprávy policistů z Boca Raton. Lékařské vyšetření však ukázalo, že je dívka již 14 týdnů těhotná. Doktoři proto zavolali floridským úřadům a rovněž informovali kancelář šerifa.

Dívka následně řekla vyšetřovatelům, že její opatrovník Renaud Jerome s ní měl sex a že je otcem jejího dítěte. Vyšlo najevo, že spolu žili v jednom domě, ale není jisté, jaký spolu měli vztah, ani kdo další s nimi bydlel. Policie navštívila Renauda u něj doma. Muž, který nemluví anglicky a komunikuje jen skrze překladač, přiznal, že se občas o dívku staral.

„Jerome prohlásil, že za posledních pár měsíců měl s dívkou třikrát pohlavní styk, na němž se vzájemně dohodli. Dívka prý o něj jevila větší zájem než on o ni a nikdy ji do ničeho nenutil,“ oznámila policie. Muž je nyní ve vězení v Palm Beach a byl mu udělen zákaz kontaktu se zmíněnou dívkou i s kýmkoliv mladším 18 let.