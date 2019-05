Pardubické divadlo zažilo pravé drama: Zhroucenou ženu museli křísit

Pro ženu bylo obrovské štěstí, že v hledišti seděl i profesionální hasič, který už věděl, co má dělat. „Sesunula se a upadla regulérně do bezvědomí. Vstali jsme, běželi jsme k ní, zkoušeli jsme ji přivést k vědomí, to se nám nepodařilo. Zakřičel jsem do hlediště, že budeme resuscitovat,“ řekl TV Nova zachránce František Lokaj.

K událostem došlo během představení s názvem Mikve. A právě i účinkující zachovali potřebný klid. „Herci reagovali velmi rychle, nabídli, že nám donesou defibrilátor. Paní chrčela, byla chvilku v bezvědomí. Tím, že seděla, to pro ni bylo dost nebezpečné,“ dodal Lokaj.

Po čtyřech minutách se naštěstí žena probrala. Podle Lokaje se jí pravděpodobně udělalo nevolno z horka a vydýchaného vzduchu. Diváci i účinkující nakonec všechny zainteresované ocenili potleskem přesně tak, jak to má v divadle být. TV Nova uvádí, že je žena v pořádku a od divadla dostala novou vstupenku. Vystoupení se pro ostatní přihlížející dohrálo.