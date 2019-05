Utekl z věznice pro dobrou věc? Čech se dva roky skrýval v Polsku, aby se tam staral o nemocnou dceru

Vězeň pláchl už v dubnu 2017 z nestřeženého pracoviště vazební věznice v Hradci Králové. Pak jako by se úplně vypařil z povrchu zemského. Policisté neměli žádnou stopu, kam mohl utéct a kde by se mohl schovávat.

Schovával se v Polsku

Zveřejnili výzvu s pomocí při pátrání v médiích, ale ani ta nepomohla. „Až letos na jaře udělal chybu při svém skrývání. Policisté ji odhalili a zjistili, že se ukrývá v Polské republice,“ uvedla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová. Soudce následně vydal evropský zatykač.

Čeští strážci zákona požádali polské kolegy o pomoc. A ti byli úspěšní, 8. května ho zatkli v jeho přechodném bydlišti. 27. května byl zadržený Čech předán na státní hranici v Náchodě. Muž je nyní obviněn z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.

Chtěl se prý postarat o nemocnou dceru

Za to mu hrozí až dva roky vězení. Při výslechu muž uvedl, že do Polska utekl, protože v něm má svou nemocnou dceru. Tu chtěl finančně zabezpečit. Po celou dobu v zemi pracoval. Kvůli obavám z dalšího útěku byl uprchlík umístěn do vazby.