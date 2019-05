Firma skladovala v „kravíně“ tuny zbrojního materiálu, granáty i semtex: Soud potvrdil vysokou pokutu

Krajský soud v Pardubicích potvrdil pokutu půl milionu korun, kterou krajský úřad uložil společnosti Zelený sport. Firma podnikatele Martina Rudolfa ze Slatiny u Vysokého Mýta porušila při skladování legálně drženého zbrojního materiálu povinnosti dané zákonem o prevenci závažných havárií. Vyplývá to z rozsudku, který si ČTK od soudu vyžádala.

Soud potvrdil rozhodnutí úřadu i ministerstva, podle nichž měla firma předložit krajskému úřadu návrh na zařazení skladovacího objektu nebo zařízení do určité skupiny nebezpečnosti. Přitom v areálu skladoval munici a výbušniny v množství, které by to odůvodňovalo.

Za nedovolené skladování výbušnin dostaly také firmy Multiagro a Zelený sport pokutu téměř 200.000 korun od Státní báňské správy. Firmy se proti rozhodnutí krajského úřadu bránily odvoláním k ministerstvu životního prostředí. Když pokutu potvrdilo, obrátila se společnost Zelený sport na soud.

Kriminalisté také vinili podnikatele Rudolfa z nedovoleného ozbrojování. Krajský soud v Hradci Králové ale rozhodl, že skladování výbušnin nebyl trestný čin.