Tyrana se báli i jeho kamarádi: Přítelkyni vytrhl jazyk a nabízel ji na sex přátelům

Prodejce aut Ryan a Carleigh se potkali na večírku v roce 2015. „Byl vysoký a pohledný. Tu noc mě odnesl do postele, když jsem se opila, a choval se jako džentlmen,“ popisovala Carleigh svého bývalého přítele. Další den jej vyhledala na facebooku, aby mu poděkovala, a začali spolu randit. Ryan se choval velmi pozorně. „Kupoval mi benzín do auta a zval mě na romantické večeře.“

V září 2015 to mezi nimi začalo být vážné. Ale již měsíc poté mu na svatbě, kam byli pozváni, ujely nervy. „Ryan vyletěl, když jsem tančila s jeho devítiletým příbuzným. Přinutil mě odejít a v hotelovém pokoji mě praštil do břicha. Ihned se mi omluvil, tak jsem mu odpustila.“

Mámu i nevlastní dceru prý bil jako žito: Dívka (14) utekla z pekla k tetě jen v pyžamu!

V dubnu 2016 se k sobě nastěhovali, ale Ryan se začal chovat příliš majetnicky. Zakazoval své přítelkyni vodit si domů návštěvy. Myslela si zpočátku, že je opatrný, ale později začal být nesnesitelný. „Chtěla jsem se s ním rozejít, ale on mi vyhrožoval, že zabije mého psa, tak jsem u něj zůstala. Navenek jsme byli perfektní pár a všichni si mysleli, že se budeme brát. Ale ve skutečnosti jsem se ho děsila,“ popsala situaci ve vztahu Carleigh.

Situace se vyhrotila v srpnu 2016 na další svatební párty, kde se Ryan znovu rozčílil. Carleigh odešla domů a nechala přítele s jeho kamarády. V noci ji ovšem probudily mužské hlasy přicházející z obýváku. Ryan pozval kamarády domů. Dívka slyšela, jak jim říká: „Můžete mít sex s Carleigh, jestli chcete.“ Jeho přítelkyně se rozčílila a začala se s ním hádat. Ryan ji však strčil zpátky do ložnice a začal ji rdousit.

„Chytil mi jazyk holýma rukama. Náhle škubnul a já slyšela zvuk, jako když se něco trhá. Všude se řinula krev. Pak se rozrazili dveře a jeho kamarádi se nahrnuli dovnitř. Ale nikdo z nich si netroufl na jeho 120kilovou postavu. Uvědomila jsem si, že jsem mu vydaná na milost.“ Po chvíli Ryan své kamarády z domu vyhnal a zamkl za nimi dveře. Dívka se mezitím odplazila do koupelny, kde omdlela.

„Vypadal mile,“ říká dívka, kterou unesl a pět dní znásilňoval ozbrojený psychopat

Probudila se, když ji její surový partner kopal do žeber. Náhle se ozvalo zabouchání na dveře a mužský hlas křičel: „Policie!“ Krátce na to vtrhli policisté dovnitř. „Kdyby nepřijeli a nezastavili ho, myslím, že by mě zabil,“ popsala situaci Carleigh, kterou museli převézt do nemocnice Eskenazi v Indianě. Lékaři jí museli přišít jazyk, který byl napůl utržený, a rovněž provést operaci k odstranění tlaku za levým okem, jinak by mohla přijít o zrak. Po několik měsíců nebyla schopná jíst pevnou stravu a musela se znovu učit mluvit.

V říjnu 2017 se Ryan přiznal ke svému činu a dostal 6 let za mřížemi. „Jeho trest mi přišel ubohý, ale nechtěla jsem být zahořklá. Nyní jsem zasnoubená s mužem mých snů a máme krásnou 11měsíční holčičku Harper. Když už nic, sdílení mého příběhu je dostatečná pomsta. Ryan se mě snažil umlčet nejbrutálnější metodou, ale já křičím do světa. Možná mám jizvy, ale ty jsou důkazem, že jsem čelila zrůdě a přežila jsem,“ popsala nyní šťastná matka svůj životní příběh.