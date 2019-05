Psi zástupce primátora opakovaně útočí na lesní zvěř: Přestupek za tisícovku?

V polovině prosince minulého roku podle slovenského portálu noviny.sk zpozorovali myslivci ve Spišské Teplici, že psi zástupce primátora města Popradu Ondřeje Kavky napadli srnce. „Jasně jsme viděli, jak útočí na zvěř, která se snažila dostat se od nich pryč,“ popsal situaci jeden z myslivců Michal Kadlot.

Tehdy podali trestní oznámení a policisté řešili tento čin jako poškozování cizí věci. Po několika týdnech případ uzavřeli jako podezření ze spáchání přestupku a případ předali na okresní úřad. Majitel však stále nesouhlasí s verzí, že jeho psi srnce lovili. „Policisté tu věc uzavřeli tak, že mí psi jen dohledali zraněnou zvěř. Nic víc, nic méně,“ řekl politik.

Lidé zuří! Pytláci pokáceli strom s mláďaty kriticky ohroženého orla

Podle serveru noviny.sk tomu ale není tak dávno, co jeho čtyřnozí miláčkové znovu dělali potíže. Koncem dubna údajně provedli podobnou věc v městské části Kvetnica. Pronásledovali stádo a jedna srnka se kvůli nim zranila. „Pes ji neusmrtil, to je jasné i v policejní zprávě. Jak ji pronásledoval, tak v plné rychlosti narazila do plotu. Zase to byla absolutně nepříjemná situace pro mě osobně,“ dodal politik.

Policisté dali vyčíslit škodu, která dosáhla zhruba 1 000 korun. Podle informací TV JOJ měla být vyšší. Prý nebrali v úvahu společenskou hodnotu zvířete, která je podstatně vyšší. Jelikož se nejednalo o trestný čin, policisté tento případ rovněž uzavřeli jako podezření ze spáchání přestupku. „Je to ukončeno, velmi mě to mrzí. Nemám k tomu už co dodat,“ uvedl zástupce primátora nakonec.