Jakuba (†27) našli s rozbitou hlavou na faře: Vraždil netrestaný mladík (22)?!

Policisté jsou na dobré cestě vyřešit záhadnou vraždu na faře v Chudobíně na Olomoucku. Z mordu už obvinili dvaadvacetiletého muže. Ten nebyl nikdy trestán. Hrozí mu trest odnětí svobody až na 18 let.

Na podezřelého muže si počíhala zásahová jednotka v pondělních časných ranních hodinách. V tu dobu se zdržoval v místě svého bydliště. Okamžitě byl vzat do vazby. „Jedná se o dvaadvacetiletého mladíka, který dosud nebyl soudně trestán,“ uvedl policejní mluvčí Radovan Vojta pro Deník.

Podle policie si údajný pachatel počínal velice chladnokrevně. „Oběť napadl surovým způsobem. Po spáchání trestného činu zakrýval stopy svého jednání,“ doplnil Vojta. Motiv činu je předmětem dalšího vyšetřování.

Kde se přesně nacházel pachatel, a jak probíhalo pátrání po něm, policie dosud tají. Její pracovníci prozradili pouze, že údajný vrah pobýval mimo Olomoucký kraj, kde k tragédii došlo. Podle nich hrozí mladíkovi od osmi do osmnácti let za mřížemi. V případu by podle vyšetřovatelů mohly svoji roli sehrát i drogy.

K incidentu z chudobínské fary vyjížděli olomoučtí kriminalisté v pondělí 29. dubna. Nález zavražděného muže byl pro ně vůbec první vraždou letošního roku. Po pár dnech vyšetřování policie nalezla i pravděpodobnou vražednou zbraň. Zkrvavený pohrabáč, který ležel na nádraží v Senici na Hané.