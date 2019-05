Zneuctění pomníčku Ivánka (†3), který se utopil! Nepochopitelný útok a hádky

Jen pár hodin poté, co policie našla v korytě řeky Olšavy tělíčko pohřešovaného chlapečka (†3), rozpoutaly se na sociálních sítích hádky. Místo tiché piety a soustrasti s rodinou se lidé hádají kvůli drobnému pomníčku, který na místě, kde chlapec patrně spadl do vody, založili místní. Jedna z diskutujících se ostře pustila do plyšové hračky, která se zde objevila.