Lupič přepadl poštu v Olomouci: Odnesl si tisíce!

„Podle prvotních informací maskovaná osoba pod pohrůžkou krátké střelné zbraně požadovala po pracovnici přepážky vydání finanční hotovosti. Žena jí z obavy o život a zdraví vydala v řádu několik tisíc korun. Maskovaná osoba i s penězi odešla neznámo kam," uvedla policejní mluvčí Irena Urbánková.

Senior (65) vyhrál v loterii, kamarádi ho zbili jako psa! Odnesli si přes 250 tisíc korun

Kriminalisté po pachateli intenzivně pátrají, s žádostí o pomoc se obracejí i na veřejnost. Případní svědci, kteří by měli informace, které by souvisely s loupežným přepadením či které by mohly pomoci zjistit totožnost pachatele, mohou kontaktovat olomoucké kriminalisty prostřednictvím linky 158.