Dominika ztratila bratra Davida (†19) a lásku Patrika (†26): Na pohřbu omdlela

Zdrcení příbuzní, přátelé a známí vyprovodili nerozlučné kamarády Davida a Patrika, kteří zemřeli ve středu při tragické nehodě na železničním přejezdu v bratislavské Petržalce, na poslední cestu. Davida pochovali v neděli v jeho rodné obci ve Výšné Oľšavě u Stropkova na severovýchodním Slovensku. Patrik měl pohřeb v pondělí ve Stropkově.

David a Patrik byli jako bratři

Všichni, kdo je znali, říkají, že byli jako bratři. Společně se také vydali za prací do Bratislavy, kde zateplovali domy. Domů se vraceli každou volnou chvilku. Největší Davidovou zálibou byla auta. Rád v nich jezdil a také je opravoval. Jeho nastávající švagr Patrik se nejvíc věnoval malému Tobiáškovi a své partnerce Dominice. Pár ze Stropkova se plánoval vzít.

„Opustil nás můj milovaný přítel s mým nejlepším bráškou Davidem. Odpočívejte v pokoji, posíláme vám s Tobiáškem pusu do nebíčka,“ napsala na sociální síti Dominika pár hodin potom, co k tragédii došlo. „Chudinka, prožívá to hrozně. Včera pochovala bratra, dnes ji čeká pohřeb její lásky,“ řekla webu Pluska.sk její kamarádka.

Mladá maminka je na dně

„Už jsme na dně,“ zoufala si Dominika před pohřbem. „David naposledy napsal svojí sestře, že jim někdo vyhrožuje smrtí na ubytovně, kde bydleli, a proto odtamtud utekli. Museli mít naspěch, když si nevšimli přijíždějícího vlaku,“ prohlásila jedna z kamarádek. O neštěstí se rodina dozvěděla ve čtvrtek, kdy ji informovala policie.

Dominika oběma svým milovaným poslala do nebe píseň Anděl. „To je pro vás, budete naši strážní andělé, chybíte nám velmi, milujeme vás,“ napsala. Ztrápená mladá žena omdlela, když pochovávali jejího přítele. A nebyla jediná, kdo na smutečním obřadu trpěl. Pláč se ozýval ze všech stran.