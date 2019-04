Policisté zadrželi mlátičku Tomáše Penze (34): Zápasník měl zbít přítelkyni a utéct oknem

Ženu ani květinou neuhodíš. Toto rčení podle všeho v mládí málo vtloukali do hlavy bývalému zápasníkovi MMA Tomáši Penzovi, kterého hledala policie kvůli údajnému napadení jeho přítelkyně Claudie.

Policisté vyhlásili pátrání v neděli a Tomáše Penze označili za nebezpečného.„Byl to křik, jako když někoho vraždí. Mluví se tady o tom, že když na místo dorazila policie, ten útočník vyskočil oknem,“ cituje server eXtra.cz svědka události. Tomáš Penz byl na útěku do středy, kdy se měl sám přihlásit na policii.

Podle některých informací se měla Penzova přítelkyně Claudia živit jako herečka ve filmech pro dospělé, zdroj webu Expres.cz to ale odmítá. „To je lež. Nafotila možná nějaké fotky, ale to je všechno,“ řekl serveru s tím, že žena většinou žije z peněz rodičů nebo partnerů a stálou práci nemá. S bývalým zápasníkem MMA má tvořit pár od roku 2016 a jejich vztah by se podle všeho dal označit jako „italská domácnost“.

Penz má v Liberci kontroverzní pověst, píše Expres.cz. Služby bývalého zápasníka prý ve městě využívali podnikatelé, když z někoho potřebovali „vymáčknout kačky“. Policisté po Penzově zadržení zahájili úkony trestního řízení z násilného přečinu.