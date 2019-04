Petrovi (74) zničil justiční omyl život: Přišel o kamarády i přítelkyni, lidé se ho bojí

Důchodce (74) skolil na kolena justiční omyl. Soud se omluvil, šest let života mu to ale nevrátí.

Invalidní důchodce Petr Novotný má za sebou zážitek, který by nejradši hodil za hlavu. Poté, co měl napadnout zbraní svého zetě, skončil na čtyři měsíce ve vazební věznici a soud mu nakonec za ublížení na zdraví uložil tříletou podmínku. Justiční omyl odhalil až ministr spravedlnosti. Soud ho pak osvobodil, ale pan Novotný mezitím přišel o kamarády i přítelkyni. Díky chybě soudce mu navíc na důchod uvalili exekuci.

Příběh pana Novotného se začal psát v roce 2013. Tehdy se jeho jediná dcera rozváděla s problémovým manželem a otci zavolala, že si k ní domů má jeho zeť přijet pro nějaké věci i s otcem. Novotný dostal o dceru strach, protože ji manžel už jednou napadl, a vyrazil na místo na kole. A vzal si s sebou i svoji zbraň.

Na místě naneštěstí došlo k potyčce, při které měl pan Novotný svoji pistoli vytáhnout, nejprve její hlavní udeřit svého zetě a následně vystřelit do vzduchu. Alespoň to tak stojí ve spise. Ten se ale pravděpodobně mýlí. V hlavni prý našli vyšetřovatelé stopy krve. Ty by ale s největší pravděpodobností zmizely po následném výstřelu. „Z povahy věci jsou vnitřně balistické podmínky výstřelu natolik teplotně a mechanicky extrémní, že by tyto krevní stopy – po výstřelu pohybujícím se střelou a působením žáru více jak cca 3000 °K – byly s jistotou nenávratně zničeny,“ uvedl pro iRozhlas profesor Ludvíček. Už zde došlo pravděpodobně k prvnímu omylu.

Policie na základě vyšetřování invalidního důchodce ihned obvinila za zvláště závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví. Byl čtyři měsíce ve vazbě. Krajský soudce Luboš Sovák z Hradce Králové byl nakonec nekompromisní. Jeho verdikt, tříletou podmínku, pak potvrdil i Vrchní soud v Praze. Pan Novotný se ale nesmířil s prohrou, prostudoval právní předpisy a zákony a sepsal velice sofistikované stížnosti na Nejvyšší státní zastupitelství, ministerstvo spravedlnosti a jednu adresoval i ombudsmanovi. Navíc u soudu podal dovolání.

„To je takový pocit bezmoci, to se těžko vysvětluje. I když jsem dostal jen podmínku, tak jsem si řekl, že svoje jméno za každou cenu očistím,“ řekl iRozhlasu muž. „Nechtěl jsem žít v sedmdesáti letech s tím, že jsem nějaký kriminálník,“ doplnil. A měl štěstí. Případu si pak v roce 2016 všiml tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán a sám podal k Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona, která prošla. Případ se posléze musel vrátit do Hradce ke stejnému soudci Luboši Sovákovi. Ten pak rovněž otočil a seniora osvobodil.

„Soud dospěl k závěru, že pokud bylo R. P. (zeť Novotného) způsobeno zranění úderem pistole, je možné to hodnotit tak, že k tomu došlo v rámci nutné obrany, kdy byl svědkem a jeho otcem napadán a jeho reakce byla přiměřená. Dle soudu není možné tento skutek kvalifikovat ani jako jiný trestný čin,“ uvedl Sovák. Případem se pak na doporučení soudu zabýval ještě obecní úřad v Moravanech, který ho ale odložil.

Pořád za kriminálníka

Když pan Novotný všem s vypětím sil dokázal, že je nevinný, s čímž souhlasily i všechny soudy, doufal, že se vše vrátí do normálu. Okolí ho však stále bralo jako „kriminálníka“. Přišel o kamarády z fotbalu, od myslivců i rybářů. Lidé se mu začali vyhýbat. Opustila ho i přítelkyně. „Bydlím v paneláku, když mě někdo potká, tak se radši schová. Přítelkyně ode mě odešla, hrozilo mi 18 let. Chodil jsem na fotbal, měl jsem tam x kamarádů, ti kolem mě jen chodili obloukem, takže teď mám akorát kolo a jezdím si sám na kole,“ svěřil se iRozhlasu muž.

Trápení i po kauze

Petr Novotný však neměl klid ani po osvobozujícím rozsudku. Během opravného jednání v roce 2016 vyšlo na povrch, že již zmiňovaný soudce Sovák dostal v roce 2014 na stůl seniorovo dovolání. Arbitr ho však k Nejvyššímu soudu vůbec neposlal. Proč, to už nedokázal vysvětlit. Odborníci se shodují, že s tolika pochybeními, jak ze strany justice, tak ze strany policie, se dlouhou dobu nesetkali. O panu Novákovi se tak dá jednoznačně říci, že se stal obětí velkého justičního omylu.

Jako poslední tečka: Exekuce

„Když už jsem si myslel, že je po všem, tak nastala další stresující situace, kdy mi přišel dopis, že mi budou brát peníze z důchodu. Tak jsem to zase začal obíhat a nervovat se,“ povzdechl si nad svým dalším trápením pan Novotný. Co se mu přihodilo? Inkriminovaný soudce Sovák chtěl pravděpodobně napravit svá předešlá pochybení a nakonec dovolání k Nejvyššímu soudu skutečně odeslal. Bohužel už ale v době, kdy bylo v případu rozhodnuto. Soudce tvrdil, že se Novotného pokusil kontaktovat, zdali chce i nadále podat dovolání, ten se mu ale neozval.

Následně dovolání odešlo. Senior za něj ale odmítl zaplatit deset tisíc korun, a proto na něj Krajský soud v Hradci Králové uvalil exekuci. Ta byla nakonec zrušena, až když byl opravný prostředek uznán za nepřípustný. „Dalo mi to běhání a zařizování, než se to vyřešilo. No, nezaplatil jsem to, protože jsem to dovolání posílal už v roce 2014, a kdyby ho soudce poslal včas, v řádném termínu, tak by pak Nejvyšší soud neřekl, že je nepřípustné,“ povzdechl si Novotný.

Počínání soudce Luboše Sováka nakonec označil za chybné i jeho nadřízený Miroslav Veselský, místopředseda Krajského soudu v Hradci Králové. Omluvil se panu Novotnému a sdělil mu, že svému kolegovi velice důrazně vyčinil. To však léta problémů a starostí panu Novotnému nevrátí.