Městský soud v Brně na veřejném zasedání projednává žádost bývalého skautského vedoucího Martina Mertla (29) o podmíněné propuštění z vězení. Mertl, zvaný Meluzín, se svým kolegou Milanem Machátem (27), alias Piškotem, zneužili v letech 2007 až 2012 v Ústí nad Labem 36 chlapců a tři dívky. Oba homosexuální milenci za to dostali 10 let vězení. Soudkyně nařídila přehrát třičtvrtěhodinový videodokument, na kterém Mertl vystupuje v roli kajícníka.

„Proklínám se za to. To co ty děti prožily kvůli mně, je hrozné. Nikdy jsem to neměl dělat,“ kál se v pondělí Mertl u soudu. „Pokračuji v léčbě na speciálním oddělení ve vězení v Kuřimi. Jsem sexuální panic. Potřebuju i po propuštění z léčebny dohled,“ dodal. Soudkyně Lenka Šebestová odročila jednání na neurčito, vyžádala si znalecký posudek.

Machát s Mertlem figurují v jednom z nejrozsáhlejších a nejohyzdnějších zločinů souvisejících se sexuálním obtěžováním dětí. V letech 2007 až 2012 dvojice skautských vedoucích zneužila až 39 dětí. Zvrhlíci si je vytipovávali z řad svých svěřenců nebo na internetu.

Mertl si v listopadu, po sedmi letech, podal žádost o podmíněné propuštění. Využil první možnosti na podobnou žádost. Ve vězení je jako pedofil na hierarchii muklů na té nejnižší úrovni...

Zvrhlí skauti a milovníci hokeje

Oba vedoucí byli ve své skautské družině Bobrů v Ústí nad Labem bezmezně uznávaní. Navenek zábavní, přátelští a slušní. Jejich skrytá tvař byla ale drsná. Milenci, manipulátoři a vyděrači, kteří kluky z oddílu lstí donutili k výměně nahých fotek, onanii před kamerou a dokonce k homosexuální souloži ve třech aniž by se sami prozradili.

Oba muži spolu měli milostný vztah. Spojoval je i hokej, psali do klubového časopisu. Dělali i rozhovory. Ve skautu pak našli zdroj jak si obohatit svůj milostný život.

Kluky nutili k onanii před kamerou a pak vydírali

Úchylné řádění dvou mladíků jim umožnil internet a úkryt anonymního účtu. Vydávali se tam za fiktivní mladé dívky.

„Byl jsem zaměřený na ty mladé. Byl jsem zvědavý. Přes falešný profil jsem psal, že se mi líbí. A masturboval jsem u toho,“ popisuje Mertl své jednání v dokumentu pro Stream.cz.

Oba skautští vedoucí rozjeli celý obchod s videi s chlapeckou onanií. A naivní děti byly v pasti. Vrcholem odpornosti a jejich posledním požadavkem bylo natočení homosexuálního videa.

„Napsal jsem klukům v roli holky, že mě moc vzrušuje, když se budu dívat na tři chlapy. Aby to natočil a že už bude mít ode mne klid,“ řekl.

Kluků, dávali zvrhlíci tři úkoly: poslat nahé fotky, poslat intimní videa a osobní setkání s nimi. Vydírali je tím, že nahrávky pošle rodičům, do školy a kamarádům. Chlapci se postupně hroutili. Na ohavné vydírání přišli nakonec náhodou rodiče jednoho ze skautíků.

Jak chlapce zneužili?

Oběť: „On říkal, že chce jednu noc, kdy budu dělat, cokoliv chce. A pak se udělal na moje břicho. A pak mě utřel a šel jsem domů.“

Mertl: „Ten kluk brečel. My jsme ho přitom drželi za ruku a snažili se ho uklidnit. Přinutili jsme ho k orálnímu styku. Bylo vidět, že je rád, že už to má za sebou.“

Ani jedna ze stvůr neprojevila v roce 2012 během soudního stání v Ústí nad Labem žádné emoce. Vedoucí nehnuli ani brvou. Machát měl neustále skloněnou hlavu, aby mu vlasy zakrývaly obličej. Mertl ji měl vztyčenou, ale nedával najevo, co se mu honí hlavou. Dobře mu však nebylo, dvakrát si z čela otřel pot.