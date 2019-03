„Nevěděla jsem, co je sex.“ Česká církev tutlala zneužívání, tvrdí investigativci

Ani Česku se nevyhnula kauza sexuálního obtěžování nezletilých osob ze strany kněžích. Mělo k němu docházet před lety na jihu Čech a jihočeská diecéze to dlouho zatajovala. Tvrdí to investigativní novináři televize Seznam Sabina Slonková a Jiří Kubík. Současný kardinál Dominik Duka o tom měl podle jeho podřízeného vědět. Sám Duka v reakci řekl, že na případech, které byly podložené, spolupracovala církev s policií.

Televize Seznam získala výpovědi několika obětí, které promluvily, jak ke zneužívání docházelo. Jedna žena se například svěřila, že byla dlouhá léta znásilňována.

„Přiznám se, že já jsem vlastně tenkrát vůbec nevěděla, co se mnou ten kněz dělá. Já jsem v těch letech prostě nevěděla, co to je sex, co to je vzrušení. Jenom si pamatuju bolest. To je jediný, co si pamatuju. Pak mi řekl, že jsme takhle chválili Boha a že se můžu oblíct a že můžu jít domů,“ prozradila Hana, které bylo v té době 15 let.

Jiné ženy byly i mladší. Vše se mělo odehrávat v jižních Čechách. Pravděpodobně šlo o případ faráře V. Z., který sloužil na farnosti ve Velharticích na Klatovsku a jezdil na mše do širokého okolí. Jeho jednání vyšetřuje vedení, kněz je od půlky ledna mimo službu.

Duka zmínil důkazy

Ke zneužívání mělo dojít před více než 10 lety. Tak dlouho se věc nijak zásadněji neřešila. Církev o tom přitom věděla, jak řekl pro Seznam plzeňský biskup Tomáš Holub, tehdejší generální sekretář České biskupské konference. Jeho kontaktoval před pěti lety svědek jedné z obětí a žádal, aby s tím církev něco udělala.

Děsivé podezření na Klatovsku: Kněz prý sexuálně obtěžoval nezletilé!

Holub o tom podle svých slov informoval přímo Dominika Duku. „Jako tehdejší generální sekretář jsem ho (svědka, pozn. red.) po poradě s předsedou kardinálem Dukou informoval, že je třeba se obrátit na přímého nadřízeného biskupa Paďoura, a v případě, že on nereaguje, vyzval jsem ho, aby se obrátil na orgány činné v trestním řízení,“ popisoval biskup.

Duka se k jihočeskému případu přímo nevyjádřil, řekl ale, že pokud existoval dostatek důkazů a věrohodná svědectví, vždy se kontaktovala policie. Ne pokaždé je však měla církev k dispozici. „Takové ty řeči, že jsem nezasáhl, nebo že jsem zasahoval liknavě… Mohu teprve tehdy zasáhnout, jestliže mám svědky, jestliže mohu ten případ s čistým svědomím postoupit,“ obhajoval svůj postoj kardinál.

Dalším člověkem, kdo o zneužívání měl vědět, byl jihočeský biskup Vlastimil Kročil. Ten se však nechce vyjadřovat. Mluvčí jihočeského biskupství Miroslav Bína jen sdělil, že to nemůže řešit z důvodu probíhajícího právního řízení.

Nuncius: Papež to bere vážně

Odvolání kněze nakonec měl zapříčinit až dopis, který měla jedna z obětí poslat do Vatikánu. Že si odvolání vyžádal přímo Vatikán, informuje i Seznam. Bína ale pro Blesk v březnu uvedl, že o tom neví. „Faráře odvolal diecézní biskup na základě aktuálně obdržených podnětů, kdy uvážil, že je pro to důvod. Nemám ale informaci, že by někdo psal papeži,“ sdělil tehdy.

Třetí nejmocnější muž Vatikánu zneužíval chlapce: Šest let vězení pro kardinála

Podle apoštolského nuncia v České republice Charlese Balva bere současný papež František obvinění ze sexuálního zneužívání velmi vážně. Pokud existuje podezření, vyžaduje jeho prošetření. „Neexistuje nic, co by mohlo ospravedlnit chování duchovních, biskupů a kněží, kteří někoho sexuálně zneužívali, ať už nezletilého, nebo dospělého. Nejdříve je nutné myslet na potřeby obětí,“ uvedl pro Seznam Balvo.

Připomněl u toho, že papež František o otázce sexuálního zneužívání jednal minulý měsíc s předsedy biskupských konferencí. Ti téma řešili i kvůli soudu, který v polovině března proběhl v Austrálii. Tamní kardinál George Pell byl za sexuální zneužití dvou chlapců poslán na šest let vězení. Jde o nejvýše postaveného duchovního, který byl za podobné skutky odsouzen.