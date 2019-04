Krásce zpackali zvětšení ňader: Po bolestné agonii má jedno velikost 2 a druhé 4!

To, co prožila Angličanka Holly McCullochová (28), je noční můrou mnoha žen. Kráska se rozhodla pro zvětšení prsou a poté, co viděla na instagramu reklamu na levnou operaci v Turecku, rozhodla se do země odcestovat a jít pod kudlu právě tam. Byla to největší chyba jejího života.

Holly si operaci domluvila s lékaři přes mobilní aplikaci. Ani to jí nebylo divné. Z Manchesteru odletěla loni v červenci do Istanbulu, kde zaplatila v přepočtu přibližně 81 tisíc korun za zvětšení poprsí na velikost č. 5. Když dorazila do nemocnice, lékař jí ani neukázal implantáty. Jen potvrdil, že zákrok proběhne podle plánu.

„Byla jsem neklidná, protože to celé vypadalo divně a uspěchaně, ale rozhodla jsem se nakonec do toho jít. Více než cokoliv jiného jsem byla natěšená,“ řekla Holly Daily Mirroru. O čtyři hodiny později přivezli ženu na sál, kde jí lékař řekl: „Ty probudit se s velká kozy.“ Chirurg ukazoval na instagramu rozřezané genitálie pacientů, dostal vyhazov

Jenže když se Holly probudila, byla její bolest nesnesitelná. „Pokaždé, když na mě sestra sáhla, byla to pro mě agonie. Bylo to, jako bych měla hrudník v jednom ohni. Jediné, co jsem dokázala, bylo ukázat, aby mi podali mobil, kam jsem do slovníku napsala: Už to nesnesu“,“ vzpomíná Holly.

Ňadra byla fuč

Poté jí lékař vzal znovu na sál. Když se probudila, viděla, že jsou velké implantáty pryč a jí zůstala jen vytahaná kůže. Přistoupil k ní doktor a řekl: „Já říkat žádná velká kozy!“ Jenže Holly věděla, že to není pravda. Lékař jí donutil myslet si, že je to její chyba. Přitom ji před žádnými riziky nevaroval. Kokainem na penisu zabil lékař blondýnku (†38). Ať shnije v base, hřmí její otec

Následně jí bylo řečeno, že se má vrátit domů, aby se jí zahojily rány. Sdělili jí, že opravná operace bude zdarma. Holly tak skutečně učinila a na pochybnou kliniku se vrátila letos v lednu. Tentokrát jí lékař poradil čtyřky, které se více hodí k její postavě.

Horší bolest Holly necítila

Po operaci byla Holly spokojená, jenže už při letu domů se jí udělalo zle a dostala horečky. „Křičela jsem bolestí. Nikdy jsem necítila nic takového. Bylo to, jako by mě srazilo auto,“ vypráví. Rozjelo se velké martyrium. Angličance totiž začal implantát v levém ňadru vytékat. Chlapec (13) lhal o věku, aby mu zvětšili penis. Operaci zpackali, hoch teď nemůže spát ani ležet

Skončila na antibiotikách. Pod ňadrem se jí udělala černá skvrna. Žena byla v šoku, když jí lékař v Anglii řekl, že jde o odumřelou tkáň. Holly nakonec skončila po zpackaných zákrocích s jedním prsem o velikosti č. 2 a druhým č. 4. Asi není ani třeba dodávat, že musí podstoupit další operaci. Děsí se jí už teď.