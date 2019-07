Marii (†21) zabil narozeninový dárek: Zemřela při plastice nosu!

Dárek k narozeninám ji stál život. Rodačka z Itálie Maria Chiara Meteová (†21) nebyla spokojená se svým nosem, a tak jí nejbližší darovali operaci na soukromé klinice. Zdánlivě banální zákrok však skončil tragicky. Marii se zastavilo srdce a upadla do kómatu! O několik dní později zemřela.

Maria Chiara Meteová stejně tak jako mnoho jejích vrstevnic nebyla spokojena se svým zevnějškem. Dlouhou dobu toužila po plastické operaci nosu, která by její zjev vylepšila. Její nejbližší se proto rozhodli, že jí splní přání a zaplatili jí plastickou operaci na soukromé klinice Casa del Sole (Dům slunce). Jednadvacetiletá Maria tam však moc slunečních dnů nezažila. Naopak. Plastická operace, kterou ročně podstoupí tisíce žen, se zvrtla.

Marii se během operace zastavilo srdce a upadla do kómatu! Převezena byla do zdravotnického střediska Dono Svizzero a posléze do nemocnice svaté Marie Goretti, kde o týden později zemřela.

Zatím není jasné, co smrt mladé ženy způsobilo. Rodina se však domnívá, že sehrát roli v tom mohl ventilátor, který byl porouchaný, či špatná reakce na léky na snížení tlaku krve. Důvod smrti by měla objasnit nařízená pitva. „Nedokážeme pochopit, jak je možné, že někdo zemře v jednadvaceti letech při operaci nosu,“ řekl strýc Marie pro britský list The Mirror.