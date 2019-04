Rodina pašovala mrtvého tátu přes hranice! Chtěli ušetřit za převoz těla!

Hrůzný pohled se naskytl pohraničníkům na pomezí USA a Kanady. V jedné z projíždějících dodávek totiž objevili mrtvého seniora (†87), jehož tělo se jeho rodina snažila propašovat za hranice. Jak se později ukázalo, muž náhle zemřel během dovolené na Floridě a rodina se tímto způsobem chtěla vyhnout tučným poplatkům za americké zdravotnictví a následný převoz těla do rodné země.

Kanadská rodina každý rok v zimě prchala ze studeného Quebecu na slunnou Floridu. Jakmile začalo jaro, vraceli se zpět a naopak horké floridské léto trávili v podstatně chladnější domovině. Ovšem tento rok se na konci povedené dovolené odehrála tragédie. Otec rodiny, Fernand Drapeau (†87), náhle a nečekaně zemřel.

Jeho manželka podle informací britského listu Daily Mail nechtěla platit drahé zdravotní služby ve Spojených státech ani repatriační poplatky, a tak rozhodla, že tělo převezou zhruba 2500 kilometrů domů do Kanady. Celou cestu se nenaskytl žádný problém, dokud rodina cestující v černé dodávce nedojela k hranicím u města Hemmingford v Quebecu.

Syn s matkou přijeli v brzkých ranních hodinách, pohraničníci se je však rozhodli zkontrolovat. Nacházeli se jen pouhých patnáct minut od jejich domova. Poté, co strážci zákona v dodávce nalezli mrtvé tělo Drapeaua, převezli ho do nemocnice a později do márnice v Quebecu. Jeho manželka uvedla, že měl již před cestou zdravotní problémy. Při ohledání těla vše nasvědčovalo tomu, že zemřel na infarkt bez cizího zavinění. Syn s matkou zatím nebyli z ničeho obviněni, úřady však tuto možnost zatím zcela nevyloučily.