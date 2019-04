Seznámení před Tinder skončilo znásilněním a bojem o život! Žena předstírala smrt, aby přežila

Seznamovací aplikaci Tinder používají po celém světě miliony lidí, ne všechna setkání však mají šťastný konec. Statečná Britka, která si přála zůstat v anonymitě, popsala, jak se přes tuto aplikaci seznámila s násilníkem, který ji téměř zabil. Nejprve na ni působil mile, nakonec se z něj však vyklubal despotický muž, který ženu znásilnil, mlátil a škrtil. Dostalo se to až do fáze, kdy žena musela dělat mrtvou, aby přežila. James Nutt za to vyfasoval třináct let.

Začalo to naprosto nevinně. Žena, která v médiích vystupuje pod pseudonymem Sarah Smith, se na aplikaci Tinder seznámila s na první pohled milým mužem. „Vyměnili jsme si čísla a začali si povídat po telefonu a přes textovky. Měli jsme pár společných přátel a já se cítila celkem v bezpečí,“ popsala Sarah začátek jejího životního pekla. „Když jsme se pak potkali, působil jako hezký a milý muž. Pořád mi skládal komplimenty,“ doplnila.

Komplikace nastaly záhy

Rázem ale nastaly první problémy. James Nutt, vyhlášený násilník a člověk, který byl později po vztahu odsouzený na 13 let do vězení za znásilnění a domácí násilí, začal projevovat svoje typické chování. Byl neodbytný ve zprávách a telefonátech a jeho hrůzný charakter brzy vycítili i její nejbližší. „Moje mladší dcera ho neměla ráda. Když byl u nás, odcházela k babičce,“ řekla dotyčná britskému listu The Mirror. Sarah se poté snažila vývoj vztahu uklidnit, byla však už pozdě. „Přemluvil mě, byla jsem tak dlouho sama. Říkal, že dceru to přejde, znělo to logicky a tak jsme spolu zůstali,“ přiznala.

První násilí

Po nějaké době se ale vztah začal rozpadat. Sarah zjistila, že její přítel dělá pánský eskort, a když ho s tím konfrontovala, řekl, že s tím kvůli ní přestane. V době hádek logicky přišlo i první násilí. James Sarah chytil ostře pod krkem. „Šla jsem rovnou na policii a pak zůstala s rodinou,“ řekla. Muž se jí začal omlouvat po telefonu. Byl milý a nakonec po nějaké době Sarah svolila a šli společně na schůzku.

Poslední schůzka

Muž na ni začal během večeře tlačit a nakonec ji přemluvil, aby spolu odešli k ní domů, kde však byla i její rodina, která násilník nenáviděla. Vyhnala ho a odjela na party. Sarah však zůstala doma.

„Poslední, co si pamatuji, bylo, že se vrátil zadními dveřmi dovnitř. Zamknul dům a pak mě napadl. Bil mě, obviňoval, že ho podvádím, udělal mi obří monokl. Nakonec po mně začal házet sklo a talíře,“ popsala svůj hrůzný zážitek žena. „Pak mě svázal a znásilnil. Přes hlavu mi dal polštář, abych neřvala. Začala jsem hrát mrtvou, aby toho po delší době nechal, což taky udělal,“ doplnila.

Pomohla aplikace v telefonu

Sarah si po nějaké době mučení uvědomila, že ji policie upozornila na mobilní aplikaci proti domácímu násilí. Stačí v případě nouze klepat s telefonem. Žena si ji duchapřítomně stáhla. „Zachránilo mi to život,“ řekla. Když muži po užití aplikace oznámila, že si pro něj jede policie, v panice utekl. Tři týdny se pak skrýval. Policie ho nakonec díky informacím od Sarah zastihla v jeho oblíbené hospodě.

Soud s Jamesem Nuttem nakonec proběhl celkem rychle a na povrch vyplynulo, že v podobném scénáři takto napadl dalších 5 žen. Dostal 13 let. Statečná žena chtěla svojí zpovědí o životním pekle a nebezpečí na seznamovací aplikaci Tinder varovat všechny ostatní uživatelky.