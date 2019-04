Testy DNA odhalily krutou pravdu! Rodina uneseného chlapce je na dně

„Jsem jejich 8 let ztracený syn,“ tvrdil údajný 14letý mladík v případu pohřešovaného Timmothyho Pitzena. Jenže policie přinesla prozaičtější vysvětlení. Díky analýze DNA zjistila, kdo je mladý muž, který se přihlásil na policii v americkém Newportu v Kentucky se svou smyšlenou identitou, a Pitzen to tedy rozhodně není.

Americká policie popřela tvrzení mladého Američana, který se prohlašoval za chlapce, pohřešovaného od roku 2011, kdy jeho matka spáchala sebevraždu. „Testy DNA ukázaly, že nejde o Timmothyho Pitzena,“ oznámila policie na twitteru.

Utekl prý dvěma únoscům

Mladíka si v Newportu ve státu Kentucky povšimla kolemjdoucí, které se zdálo, že vypadá jako ztracený a má pohmožděnou tvář. Policistům řekl, že dokázal utéci dvěma bělochům, kteří jej po sedm let drželi v jednom motelu v sousedním státu Ohio.

Popsal je jako kulturisty potetované obrázky hadů a pavouků. Především však tvrdil, že je Timmothy Pitzen, jehož zmizení ve státu Illinois před osmi lety vyvolalo velký rozruch.

Nikdy ho nenajdete, napsala matka

Ráno v květnu 2011 Amy Fry-Pitzenová vyzvedla svého syna Timmothyho, tehdy šestiletého, ze školy na předměstí Chicaga, aniž o tom dala vědět zbytku rodiny. O dva dny později byla nalezena v hotelu, kde si přeřezala tepny. Chlapec u ní nebyl, ale v pokoji zanechala vzkaz, že Timmothy je v bezpečí u lidí, kteří na něj dají pozor. „Nikdy ho nenajdete,“ tvrdila.

Kamery nepomohly, rodina je v troskách

Díky pouličním kamerám policie dokázala vysledovat, že matka a syn ujeli skoro 800 kilometrů, podívali se do zoo a dvou vodních rájů. Od té doby se ale po chlapci slehla zem a policie po něm nenašla žádnou stopu.

Video Poslední záběry Timmothyho Pitzena v motelu

Timmothyho příbuzní před novináři vyjádřili rozčarování rodiny. „Je to zničující. Jako by ten den znovu a znovu ožíval. Timmothyho otec je zničený,“ prohlásila teta chlapce Kara Jacobsová.

„Bylo to hrozné. Žili jsme v napětí, mezi nadějí a úzkostí. Je to vyčerpávající,“ řekla babička Alana Andersonová. Nadále doufá, že vnuka ještě uvidí živého, a modlí se za to.

Psychopat, který vypadá na čtrnáct

Za Timmothyho se podle šéfa newportské policie vydával třiadvacetiletý Brian Rini, propuštěný před měsícem z vězení v Ohiu, kde si odpykal více než roční trest za vloupání do domu a vandalismus. Úřady neuvedly, zda Riniho neobviní, anebo jaké měl Rini pro své jednání motivy.

„Nezapomněli jsme a nezapomeneme na Timmothyho a doufáme, že se jednoho dne zase shledá se svou rodinou. Bohužel, tento den nebude dnes,“ uvedl mluvčí FBI Timothy Beam.

Napodobovatel hrozí vždycky

V Timmothyho rodném městě Auroře policejní seržant Bill Rowley podle agentury AP uvedl, že za uplynulá léta dostala místní policie tisíce tipů ohledně pohřešovaného chlapce, včetně falešných. „Vždy se obáváme, že se vyskytnou napodobovatelé, zejména u případů, které budí tak velkou celostátní pozornost,“ poznamenal.