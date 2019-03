Pilot spáchal kamikaze na klub, ve kterém chtěl zabít manželku. Zabil jen sebe

Naprosto nepochopitelný čin šíleného pilota Charla Viljoena (†38) se podařilo svědkům zachytit na video. Muž se po hádce s manželkou Natashou rozhodl drsně pomstít. V botswanském hlavním městě Gaborone nasedl do ukradeného letadla a namířil to s ním přímo do klubu, v němž byla jeho žena s dalšími asi 60 lidmi na oslavě těhotné ženy.