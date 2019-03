Video Polský kamioňák málem sejmul Čecha na silnici. Podruhé jsem se narodil, říká řidič - FTV Prima 1080p 720p 360p REKLAMA

Proč, to není jasné. Polský řidič kamionu však zničehonic začal nepochopitelně a hodně riskantně odbočovat u Rychnova u Jablonce nad Nisou hned poté, co na silnici vjel nájezdem z Rychnova. Pravděpodobně se prostě spletl.

Rozhodnutí během sekundy

Muž za volantem kamionu chtěl ihned protilehlým výjezdem ze silnice zase pryč. Přes tři pruhy však jel, jako by se nic nedělo. „Jsem musel vlastně ve vteřině rozhodnout, co provedu. A tam jako jediný jsem viděl takovou tu malou skulinku právě mezi tím projíždějícím autem,“ řekl Primě český řidič.

„Samozřejmě se mi obrovsky jako by ulevilo, to je jasný, byl jsem z toho trošku opařenej a první, co jsem řekl, prostě bylo, že jako jsem se podruhý narodil,“ dodal. Záznam z palubní kamery ukazuje vyhrocenost okamžiku. Šlo skutečně o sekundy.

Úsek je přehledný

Na podnět televize se případem začala zabývat policie. „Ten úsek silnice byl perfektně přehledný. Krásné počasí, že ten řidič kamionu musel vidět toho řidiče toho osobního auta. Tohleto je prostě nepochopitelný, co tam ten člověk dělal,“ řekl TV dopravní expert Roman Budský.

„Kdyby tam nejela auta, dá se to pochopit, ale za plnýho provozu udělat takovouhle prasárnu. Mohl jsem tam opravdu zůstat a už jsem se nemusel domů vrátit,“ prohlásil řidič ohroženého vozu. Případem se již zabývají jablonečtí kriminalisté.